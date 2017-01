Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns Viacom (ISIN: US92553P1021, NASDAQ: VIA) erhalten am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie. Record date war der 15. Dezember 2016. Das Unternehmen verringerte im September 2016 die Dividendenausschüttung um 20 US-Cents oder 50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...