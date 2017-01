Das Papier der Deutschen Börse tendiert einmal mehr an seiner mittelfristigen Trendkanalbegrenzung und dürfte in den nächsten Tagen versuchen einen Ausbruch darüber zu vollziehen - dieses Bild haben wir aber bereits mehrfach in 2016 gesehen, damals ist die Aktie wiederholt gescheitert.

Übergeordnet hält sich das Wertpapier der Deutschen Börse seit einem Doppelboden um 35,65 Euro aus Anfang 2012 in einem intakten Aufwärtstrend auf und konnte bis Mitte 2015 auf ein Verlaufshoch von 87,41 Euro zulegen. Anschließend setzte eine mehrjährige Konsolidierungsphase ein, welche sich zunächst noch im Bereich von 70,00 Euro abstützen konnte. Im Oktober des abgelaufenen Jahres rutschen die Notierungen jedoch unerwartet darunter ab und setzten auf ein Verlaufstief von 66,11 Euro zurück, wodurch ein größeres Verkaufssignal drohte aktiviert zu werden. Allerdings fingen Käufer die Aktie an dieser Stelle wieder ab und sorgten anschließend für einen starken Kursschub auf ein Zwischenhoch von 74,49 Euro. Nach einem Rücksetzer zurück auf die markante Horizontalunterstützung von rund 70,00 Euro stieg das Papier der Deutschen Börse wie bereits am 12. Dezember 2016:"Deutsche Börse: Sauber abgefangen" erwartet an die obere Hürde von 76,99 Euro an und ...

