Der Deutsche Aktienindex DAX hat 2016 das fünfte Jahr in Folge zugelegt. Am Jahresende stand ein Gewinn von 6,9 % in den Büchern. Aber wie das bei Indizes so ist, entwickelten sich die einzelnen Bestandteile höchst unterschiedlich. Die Aktie von adidas etwa legte um 67 % zu. Am Ende finden wir dagegen gleich vier Titel mit Verlusten von über 20 %. Was können ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777), Deutsche Bank (WKN: 514000) und Commerzbank (WKN: CBK100) sowie E.ON (WKN: ENAG99) vom neuen Jahr erwarten?

E.ON SE

Eines vorweg: E.ON ist gar nicht so schlecht, wie es auf dem Papier aussieht. Der Kursrückgang von 25 % ...

