Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Die Börse in Japan bleibt wegen des erweiterten Neujahrfestes (1. bis 3. Januar) geschlossen.

TAGESTHEMA

Chinas Industrie ist weiter im Aufwind. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im Dezember auf 51,9 von 50,9 Punkten gestiegen, wie aus den am Dienstag veröffentlichten daten zum Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex hervorgeht. Das ist der höchste Stand seit Januar 2013 und der Index weist somit den sechsten Monat in Folge Wachstum aus. Zhengsheng Zhong, Volkswirt bei der CEBM Group, sagte, die Industrie habe sich im Dezember weiter verbessert und die meisten Subidizes sähen gut aus. Er schränkte aber ein, nun sei wichtig, ob die Stabilsierung der Wirtschaft angesichts der Unsicherheiten in Anbetracht der Bestandsaufstockungen und der Verbraucherpreise auch nachhaltig sein werde.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 53,6 Punkte zuvor: 53,2 Punkte 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.245,00 +0,39% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 22.151,93 +0,69% Kospi 2.043,87 +0,87% Shanghai-Composite 3.130,83 +0,88% S&P/ASX 200 5.733,20 +1,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gute Konjunkturdaten (siehe Tagesthema) geben den Börsen in Schanghai und Hongkong Auftrieb. Auch die rohstofflastige australische Börse profitiert, denn China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe. Am Anleihemarkt stürzten die Notierungen chinesischer Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 50 Jahren um über 10 Prozent ab, worauf der Handel mit den Titeln für eine halbe Stunde unterbrochen wurde. Gründe für die enormen Preisschwankungen wurden zunächst nicht bekannt. Die Börse Schanghai kündigte für den späteren Tagesverlauf eine Stellungnahme an. In Hongkong fallen die Aktien von Kasinobetreibern gegen den Trend, nachdem für das vergangene Jahr ein Rückgang des Glücksspielumsatzes in Macao um 3,3 Prozent auf 223,2 Milliarden Macau-Pataca gemeldet wurde. Sands China verlieren 1,6 Prozent und Galaxy Entertainment 2,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE (Fr.)

Vor dem langen Wochenende in den USA ist am Freitag auch der nachbörsliche Handel mit US-Aktien nahezu ausgetrocknet. Weil in diesem Jahr Neujahr auf einen Sonntag fiel, wird der Feiertag am Montag nachgeholt. Vergleichsweise lebhafte Umsätze verbuchten Microsoft und Apple. Microsoft zeigten sich unverändert. Apple sanken hingegen um weitere 0,2 Prozent, nachdem die Titel im regulären Geschäft schon 0,8 Prozent verloren hatten. Die Zeitung "Nikkei" hatte auf Basis von Informationen von Apple-Zulieferern errechnet, dass Apple die Produktion von iPhones im ersten Quartal um 10 Prozent zurückfahren dürfte.

WALL STREET (Fr.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.762,60 -0,29 -57,18 13,42 S&P-500 2.238,83 -0,46 -10,43 9,54 Nasdaq-Comp. 5.383,12 -0,90 -48,97 7,50 Nasdaq-100 4.863,62 -1,11 -54,66 5,89 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 803 Mio 593 Mio Gewinner 1.363 1.782 Verlierer 1.643 1.217 Unverändert 114 122

Etwas leichter - Der jüngste Trend zur Vorsicht der Anleger setzte sich fort. Wer in den vergangenen Monaten dabei war, konnte gute Gewinne einstreichen und räumte nun sein Depot aus. Vor allem Technologiewerte standen auf den Verkaufslisten. Das letzte Konjunkturdatum des Jahres erbrachte einen Dämpfer. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago verfehlte die Prognose. Für die Apple-Aktie ging es 0,8 Prozent nach unten. Der Konzern wird die Produktion seiner iPhone-Familie im ersten Quartal 2017 offenbar um rund 10 Prozent zurückfahren. Diese Berechnung stellt die japanische Zeitung Nikkei an. Qualcomm hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Smartphonehersteller Meizu Technology getroffen. Die Aktie von Qualcomm drehte im Tagesverlauf ins Minus und gab 1,2 Prozent ab. Auch Salesforce.com konnten die leichten Gewinne aus dem Frühgeschäft nicht halten und verloren 1 Prozent. Der Softwarehersteller hat sich die Verdoppelung des Umsatzes zum Ziel gesetzt, die aber nicht leicht zu erreichen sein dürfte. Die FDA hat bei einem Präparat des Biotech-Unternehmens Innocoll den Daumen gesenkt. Analysten folgten mit Abstufungen der Aktie, die um 61 Prozent einbrach.

TREASURYS (Fr.)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,44 -3,1 2,48 30 Jahre 3,07 -1,4 3,08

Mit dem gestiegenen Renditeniveau und dem zu beobachtenden Desinteresse an Aktien gewannen die Staatstitel wieder an Attraktvität. Gerade auch Fondsmanager entschieden sich zum Jahresende für entsprechende Umschichtungen. So fiel die Rendite für zehnjährige Papiere gegenüber Donnerstag um 3 Basispunkte auf 2,44 Prozent.

DEVISEN (Mo.)

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0488 +0,2% 1,0463 1,0515 -0,3% EUR/JPY 123,07 +0,3% 122,75 123,37 +0,1% EUR/GBP 0,8526 +0,0% 0,8522 0,8520 +0,0% GBP/USD 1,2302 +0,2% 1,2279 1,2339 -0,3% USD/JPY 117,35 +0,0% 117,33 117,38 +0,4% USD/KRW 1203,40 -0,1% 1204,25 1206,06 -0,3% USD/CNY 6,9550 +0,1% 6,9450 6,9450 +0,1% USD/CNH 6,9656 -0,2% 6,9779 6,9781 -0,1% USD/HKD 7,7565 -0,0% 7,7568 7,7577 +0,0% AUD/USD 0,7230 +0,4% 0,7198 0,7183 +0,2%

Der US-Dollar zog durch die Bank an. Im Handel verwies man auf den zuletzt von der Fed verkündeten Zinspfad, der steiler als zuvor prognostiziert ausgefallen war. In der laufenden Woche stehen die monatlichen Arbeitsmarktdaten an, die die falkenhafte Sicht der Fed stützen könnten, wie Händler mutmaßen. Der ICE-Dollarindex stieg um 0,5 Prozent über die Freitagsstände. Im abgelaufenen Jahr hatte die US-Devise um 3,5 Prozent aufgewertet und damit das vierte Jahr in Folge gegenüber dem Währungskorb zugelegt. Der WSJ-Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Der Euro fiel wieder unter die Marke von 1,05 Dollar. Immer mehr Marktakteure rechnen mittelfristig mit dem Fall der Gemeinschaftswährung unter die Parität.

Am Devisenmarkt verharrt der Euro am Dienstagmorgen unter 1,05 Dollar. Wegen der breiten Aufwertung des Dollar hat die chinesische Zentralbank den Yuan gegen die US-Währung 0,2 Prozent schwächer gefixt. Bei dem Fixing wurde erstmals ein erweiterter Währungskorb berücksichtigt, der nun auch den koreanischen Won und den saudischen Rial einschließt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,04 53,72 +0,6% 0,32 +0,6% Brent/ICE 57,18 56,82 +0,6% 0,00 +0,8%

Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich am Freitag um 0,1 Prozent auf 53,72 Dollar. Am Montag fand kein Handel statt - auch kein elektronischer. Im asiatisch dominierten Handel am frühen Dienstagmorgen legen die Ölpreise zu, nachdem gute Konjunkturdaten die Hoffnung auf eine erhöhte Nachfrage aus China befeuert haben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.158,18 1.152,10 +0,5% +6,08 +0,6% Silber (Spot) 16,11 15,93 +1,1% +0,18 +1,1% Platin (Spot) 910,45 903,60 +0,8% +6,85 +0,8% Kupfer-Future 2,54 2,51 +1,2% +0,03 +1,2%

Der Preis für die Feinunze Gold fiel am Freitag um 7 Dollar auf 1.151 Dollar, nachdem er sich vom Tief Mitte Dezember bei 1.123 erholt hatte. Am Montag verteuerte sich die Feinunze leicht auf 1.152 Dollar. Auch am Dienstag steigt der Goldpreis, was Beobachter mit Käufen vor dem chinesischen Neujahrsfest erklären, das Ende des Monats stattfindet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INDONESIEN / VERBRAUCHERPREISE

Verbraucherpreise Dez +3,02% gg Vj (PROG: +3,15%)

Verbraucherpreise Dez +0,42% gg Vm (PROG: +0,54%)

Kernverbraucherpreise Dez +3,07% gg Vorjahr (Nov: +3,07%)

SINGAPUR / BIP

BIP 4Q annualisiert +9,1% gg Vorquartal (PROG: +4,2%)

BIP 4Q +1,8% gg Vorjahr (PROG: +0,6%)

