Seit Mitte Dezember setzt sich die Aktie von RWE vom Tief um 11 Euro mit steigenden Kursen nach oben ab. Weiß sich der Aktienkurs in den nächsten rund zehn Wochen auch über 10,50 Euro zu behaupten, kann ein StayHigh-Optionsschein eine maximale Rendite von 263 Prozent p.a. erzielen.

Nachdem sich die Aktie von RWE im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres noch in einer volatilen Seitwärtsphase halten konnte, dabei allerdings ein Tief bei 9,98 Euro erreichte, hielt der im Juni und Juli gesehene Anstieg der Notierungen bis auf ein Hoch bei 16,49 Euro nicht lange an. Das zweite Halbjahr war von übergeordnet fallenden Kursen geprägt, die ihr Tief im Dezember bei 11,02 Euro erreichten. Dort allerdings drehte die Aktie erneut nach oben um und stieg seitdem um fast zehn Prozent an. Zum Start ins neue Jahr überwanden die Notierungen sogar die 12-Euro-Marke. Das erste Ziel einer wiederum steigenden Aktie könnte die aktuell um 13,28 Euro verlaufende 200-Tage-Linie darstellen. Darüber könnte eine fallende Gerade früherer Hochs um ...

