Nach dem furiosen Jahresauftakt am Montag - ganz anders als 2016 - geht es am Dienstag zunächst weiter nach oben. Der XDAX als vorbörslicher Indikator liegt rund xx Punkte oder 0,x Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Die deutschen Börsianer kochen derzeit ihr eigenes Süpplein, waren die Börsen in Amerika und in Japan geschlossen. Neben der Charttechnik kommt Unterstützung von der Währungsseite.

