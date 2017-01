Zürich (awp) - Das Management der Beteiligungsgesellschaft Nebag gibt den Wert des Unternehmens auf der Basis einer provisorischen Berechnung per Ende des Geschäftsjahrs 2016 mit 92,3 (VJ 87,0) Mio CHF an. Dies entspreche 10,11 CHF je Aktie, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Inklusive der Nennwertreduktion von ...

