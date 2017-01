FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 164,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,19 Prozent.

Am gestrigen Montag waren die Umsatzvolumina wegen der Feiertage in den USA und Großbritannien sehr gering. Auf dem Kalender stehen heute in den USA mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie potentiell marktbewegende Daten. In der Eurozone werden die Dezember-Inflation in Deutschland und Frankreich im Fokus stehen.

Beim Bund Future könnte es im weiteren Tagesverlauf zu ersten Gewinnmitnahmen kommen, schreibt Dirk Gojny, Analyst bei der National-Bank. "Im Tagesverlauf sollte er zwischen 163,70 und 165,15 schwanken."/stk/stb

ISIN DE0009652644

