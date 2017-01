Der geplante Verkauf von drei kleineren italienischen Banken an den Rivalen UBI verzögert sich Insidern zufolge auf Bitten der EU-Kommission um mindestens eine Woche. Vor Abschluss des Deals soll der Sanierungsfonds, dem die 2015 geretteten Banken derzeit gehören, herausfinden, ob die bereits abgelehnten Bieter noch Interesse haben. Italiens fünftgrößte Bank UBI hat Kaufinteresse angemeldet, aber nur unter bestimmten Bedingungen. So sollen unter anderem faule Kredite aus den Büchern genommen werden. Im Sommer hatte Italien Gebote von Finanzinvestoren für die drei Banken abgelehnt. Eigentlich sollte der Verkauf der Banca Etruria, der Banca Marche und der CariChieti an UBI bis zum Jahresende über die Bühne gehen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info