FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt verliert gegen 8.20 Uhr 9 Ticks auf 164,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,47 Prozent und das Tagestief bei 164,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 12.400 Kontrakte. Der BOBL-Futures notiert unverändert bei 133,76 Prozent, für den langlaufenden Buxl-Futures geht es dagegen um 26 Ticks nach unten.

Im Fokus des Marktes stehen Preis- und Konjunkturdaten, vor allem die Verbraucherpreise in Deutschland. Sie dürften im Dezember kräftig gestiegen sein, meint Dirk Gojny von der National-Bank. Dies werde Spekulationen befeuern, wie die EZB weiter mit ihrem QE-Programm verfahren wird. Allerdings habe die Zentralbank bereits deutlich gemacht, dass steigende Konsumentenpreise die nächsten Monate kaum Einfluss auf ihre Geldpolitik haben soll. In den USA wird am Nachmittag auf den ISM-Index der Industrie geblickt. Sollte er stärker als erwartet steigen, wird mit neuem Druck vor allem auf die längerlaufenden Treasurys gerechnet. Dies dürfte auch deutsche Bundesanleihen belasten.

January 03, 2017 02:29 ET (07:29 GMT)

