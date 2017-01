Die Medigene-Aktie kletterte gestern um 8,32% auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 12,89 Euro. Damit können die Aktionäre des Biotech-Konzern in den vergangenen 6 Monaten einen stolzen Kursgewinn in Höhe von 88,59% verbuchen. Der Grund für den starken Anstieg ist zunächst nur schwer zu lokalisieren. So gab es von Seiten des Unternehmens nichts Neues. Auffällig jedoch ist, dass...

Den vollständigen Artikel lesen ...