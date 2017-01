FMW-Redaktion

Der Dax und die anderen größeren europäischen Indizes, die gestern handelten, geben eine Steilvorlage - für die Anderen! Denn es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der deutsche Leitindex mit gleichem Tempo wie gestern nach oben marschiert. Wohl aber ist wahrscheinlich, dass die US-Indizes (zunächst die US-Futures) den gestrigen Siegeslauf des Dax & Co. nachholen, während eben der Dax seinem gestrigen Tempo-Lauf etwas Tribut wird zollen müssen. Man hat den großen Schluck aus der Pulle schon genommen, jetzt sind gewissermaßen die Anderen dran..

In Asien überwiegend gute Laune nach den gestrigen Vorgaben aus Europa und dem guten Caixin Einkaufsmanagerindex, der den höchsten Stand seit Januar 2013 erreicht - dank der Aufhebung von Begrenzungen am chinesischen Immobilienmarkt. Dagegen Spannungen am immer illiquider werdenden Geldmarkt Chinas, ein Top-Berater der Regierung (Zhu Baoliang) empfiehlt, einen weiteren ...

