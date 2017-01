Myanmar steht wegen des Umgangs mit einer muslimischen Minderheit in der Kritik. Jetzt taucht ein Video auf, das Prügelpolizisten zeigt. Mehrere Beamte werden festgenommen.

Wegen brutalen Vorgehens gegen Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya sind in Myanmar mehrere Polizisten festgenommen worden. Ein Regierungssprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag mindestens drei Festnahmen. Das mehrheitlich buddhistische Land in Südostasien steht international wegen seines Umgangs mit den Rohingya in der Kritik.

Auch Außenministerin Aung San Suu Kyi - die starke ...

