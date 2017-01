St. Gallen - Europa geht es zur Jahreswende wirtschaftlich besser als politisch. Das reale BIP-Wachstum in den 27 EU-Ländern hat sich bei 2% pro Jahr eingependelt. Dies ist ein solider Wert, welcher nur nach der Einführung des Euro zur Jahrtausendwende und im Vorfeld der Finanzkrise 2008 übertroffen wurde. Die Unterschiede von Land zu Land sind jedoch gross. Mit Italien und Frankreich hinken zwei wichtige Länder mit Wachstumsraten von nur 1.0% hinterher. Auf der anderen Seite wächst das arg gebeutelte Spanien mit einem Plus von 3.2% überdurchschnittlich stark. Trotz des Wachstums hat Europa ein grosses Problem. Die bessere Wirtschaftslage äussert sich zwar in den Statistiken, ist aber für viele Bürger nicht spürbar. Trotz einem sinkenden Trend ist die Arbeitslosenrate mit 10% immer noch sehr hoch und der Spardruck der hoch verschuldeten Staaten trifft vor allem die weniger begüterten Menschen.

