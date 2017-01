Zürich - Die guten Vorsätze gehören zum Jahreswechsel wie die knallenden Champagnerkorken zum Silvester. Wer sich für das neue Jahr etwas vornimmt, der richtet seinen Blick nicht zuletzt auch auf seine finanzielle Situation. In einer repräsentativen Studie wollte comparis.ch von 1'041 Schweizerinnen und Schweizern wissen, wo sie der finanzielle Schuh drückt, was sie finanziell von 2017 erwarten und ob genügend Geld für ihre Träume übrigbleibt.

Die Schweizerinnen und Schweizer lassen sich trotz globaler Krisen, weltwirtschaftlicher Unsicherheit und Terrorangst nicht von ihrem Optimismus abbringen. In einer Mitte Dezember 2016 von comparis.ch zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact durchgeführten Studie geben über 80 Prozent der Befragten an, 2017 eine mindestens gleichbleibende finanzielle Situation zu erwarten (53,7 Prozent), in den Genuss einer eher besseren (22,2 Prozent) oder sogar einer viel besseren persönlichen Finanzlage zu kommen (6,3 Prozent).

Viel Wohlstand - aber nicht für alle

Ganz generell wird die eigene finanzielle Situation von einer grossen Mehrheit (65,1 Prozent) der Umfrageteilnehmer als positiv eingeschätzt. Und dennoch: Mehr als ein Drittel aller Befragten sagen, dass sie auf jeden Franken schauen zu müssen oder sogar mit den Ausgaben ganz und gar nicht mithalten zu können. Dabei lassen sich gewichtige regionale Unterschiede ausmachen, nach denen die Deutsch- und Westschweizer finanziell besser dastehen, als ihre Südschweizer Miteidgenossen. Von denen geben nämlich 60,8 Prozent an, mit ...

