Nach Informationen von Bridge to India (Delhi, Indien) hat Indien zu Jahresbeginn Photovoltaik-Kraftwerksprojekte mit rund 14 Gigawatt in der Pipeline. Davon sollen 7,7 GW in diesem Jahr in Betrieb gehen, 90 % mehr als 2016. Dazu kommen voraussichtlich noch PV-Dachanlagen mit 1,1 GW, was den Jahreszubau auf 8,8 GW erhöhen würde. Damit wäre Indien nach China und den USA 2017 der drittgrößte Solar-Markt.

