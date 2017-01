FRANKFURT (Dow Jones)--Die Preise in Sachsen sind im Dezember sprunghaft gestiegen. Wie das Statistische Landesamt berichtete, zogen die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat an, während sie im November stagniert hatten. Die jährliche Inflationsrate sprang auf 1,8 Prozent und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vormonat. Nach Sachsen werden weitere ausgewählte Bundesländer ihre Preisdaten vorlegen, die ganz ähnliche Sprünge zeigen dürften.

Volkswirte hatten schon im Vorfeld mit einem "ziemlich spektakulären Preissprung" gerechnet: Zum einen wegen des deutlichen Anstiegs der Energiepreise im Dezember, der die Preisdelle bei Kraftstoffen und Heizöl im November mehr als ausgeglichen hat, zum anderen gibt es einen Basiseffekt, denn aufgrund des deutlichen Energiepreisrückgangs im Dezember 2015 ist die Basis für den Jahresvergleich wesentlich niedriger. Darüber hinaus spielen saisonale Preissteigerungen bei Pauschalreisen, Ferienwohnungen und Nahrungsmitteln eine wichtige Rolle.

Auch für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) sagen Volkswirte einen kräftigen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat voraus. Die jährliche Inflationsrate soll sich auf 1,5 Prozent fast verdoppeln.

=== veröffentlicht: Dezember November Sachsen +0,9% gg Vm 0,0% gg Vm +1,8% gg Vj +0,8% gg Vj noch nicht veröffentlicht: Bayern xx,x% gg Vm +0,0% gg Vm xx,x% gg Vj +0,8% gg Vj Brandenburg xx,x% gg Vm +0,1% gg Vm xx,x% gg Vj +1,0% gg Vj Hessen xx,x% gg Vm 0,0% gg Vm xx,x% gg Vj +0,8% gg Vj Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,1% gg Vm xx,x% gg Vj +0,8% gg Vj Nordrhein-Westfalen xx,x% gg Vm 0,0% gg Vm xx,x% gg Vj +0,8% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,6% gg Vm* +0,1% gg Vm (14.00 Uhr) +1,5% gg Vj* +0,8% gg Vj * = Prognose ===

