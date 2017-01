Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrie in China legt im Dezember weiter zu

Chinas Industrie ist weiter im Aufwind. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im Dezember auf 51,9 von 50,9 Punkten gestiegen, wie aus den am Dienstag veröffentlichten daten zum Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex hervorgeht. Das ist der höchste Stand seit Januar 2013 und der Index weist somit den sechsten Monat in Folge Wachstum aus. Zhengsheng Zhong, Volkswirt bei der CEBM Group, sagte, die Industrie habe sich im Dezember weiter verbessert und die meisten Subidizes sähen gut aus.

Preise in Sachsen steigen sprunghaft

Die Preise in Sachsen sind im Dezember sprunghaft gestiegen. Wie das Statistische Landesamt berichtete, zogen die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat an, während sie im November stagniert hatten. Die jährliche Inflationsrate sprang auf 1,8 Prozent und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vormonat. Nach Sachsen werden weitere ausgewählte Bundesländer ihre Preisdaten vorlegen, die ganz ähnliche Sprünge zeigen dürften.

Preisdruck in Frankreich schwächer als erwartet

Die französischen Verbraucherpreise sind im Dezember schwächer als erwartet gestiegen. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Meldung berichtete, zogen die Preise um 0,3 Prozent auf Monats- und um 0,6 Prozent auf Jahressicht an. Volkswirte hatten höhere Raten von 0,5 Prozent und 0,8 Prozent erwartet.

Große Koalition debattiert über innere Sicherheit

In der Großen Koalition kommt es zunehmend zum Streit um die innere Sicherheit. Während Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) "Neuordnungen" der Sicherheitsstrukturen in Deutschland forderte und deutlich mehr Befugnisse für den Bund verlangte, wies SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann Forderungen nach Gesetzesverschärfungen zurück. Diese waren direkt nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor allem von der CSU gekommen.

Syrische Rebellen legen Vorbereitung der geplanten Friedensgespräche auf Eis

Die syrischen Rebellen legen die Vorbereitung der geplanten Friedensgespräche mit der Regierung auf Eis. In einer am Montagabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung begründeten mehrere Rebellengruppen den Schritt mit "anhaltenden Verstößen" der Regierungstruppen gegen die seit vier Tagen geltende Waffenruhe. Deswegen würden "alle Gespräche in Bezug auf die Verhandlungen von Astana eingefroren".

Trump: Nordkoreanische Raketen werden niemals die USA erreichen

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht die USA nicht durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm bedroht. "Nordkorea hat gerade erklärt, die finale Entwicklungsphase einer Atomwaffe erreicht zu haben, die Teile der USA erreichen kann", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Dies wird nicht passieren!"

Brasilien Handelsbilanz Dez Überschuss 4,4 Mrd USD (Nov: Überschuss 4,8 Mrd USD)

Indonesien Verbraucherpreise Dez +3,02% gg Vj (PROG: +3,15%)

Indonesien Verbraucherpreise Dez +0,42% gg Vm (PROG: +0,54%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Dez +3,07% gg Vorjahr (Nov: +3,07%)

Singapur BIP 4Q annualisiert +9,1% gg Vorquartal (PROG: +4,2%)

Singapur BIP 4Q +1,8% gg Vorjahr (PROG: +0,6%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2017 03:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.