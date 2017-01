München (ots) -



Topzins für Tagesgeld in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich 0,8 Prozentpunkte über Inflation und einen Prozentpunkt über Durchschnittszins aller deutschen Banken / 20.000 Euro Anlage bringen bis zu 55 Euro Zinsertrag innerhalb von drei Monaten



Trotz steigender Inflation und Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank erzielen Verbraucher mit einem Tagesgeldkonto reale Rendite. Das bestverzinste Tagesgeldangebot des jeweiligen Monats im CHECK24-Vergleich lag in den vergangenen zwölf Monaten dauerhaft über der Inflationsrate in Deutschland - durchschnittlich um 0,8 Prozentpunkte.*)



Mit dem besten Angebot im Tagesgeld-Vergleich erhalten Neukunden aktuell 1,1 Prozent Zinsen. Im Bundesdurchschnitt liegt der Zinssatz für täglich fällige Einlagen dagegen nur bei 0,07 Prozent.**)



"Kunden, die sich eine reale Rendite auf Dauer sichern möchten, sollten immer wieder vergleichen und regelmäßig ihr Tagesgeldkonto wechseln", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Finanzen bei CHECK24.de. "Denn die Top-Zinssätze gelten oft nur für Neukunden und für einen begrenzten Zeitraum."



Mit 20.000 Euro Anlage bis zu 55 Euro Rendite in 90 Tagen



Sparer, die das bestverzinste Tagesgeldkonto im CHECK24-Vergleich wählen, erzielen mehr als die fünfzehnfache Rendite gegenüber dem durchschnittlichen Tagesgeldzins in Deutschland.**) Legen Verbraucher 20.000 Euro für drei Monate bei einem Zins von 1,1 Prozent an, erhalten sie 55 Euro Zinsen - ein Plus von 51,50 Euro im Vergleich zum Bundes-durchschnitt von 3,50 Euro.



*)weitere Ergebnisse und weiterführende Informationen unter: https://www.check24.de/tagesgeld/publikationen/sparerindex/ **)Der durchschnittliche Zinssatz wird monatlich von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht unter: http://ots.de/fnvnb [abgerufen am 27.12.2016]



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.



