Essen - Aufgrund der feiertagsbedingt geschlossenen Finanzmärkte in UK und den USA am gestrigen Handelstag waren die Umsatzvolumina noch geringer als in den Vortagen, berichten die Analysten der National-Bank AG.Der Stimmung habe das keinen Abbruch getan. Alle Assetklassen hätten zulegen können, sowohl risikobehaftete als auch eher risikolose wie Bunds. Für die Kapitalmärkte ein Auftakt nach Maß. Das "eigentliche" Handelsgeschehen beginne aber erst heute, wenn man auch in UK und am Nachmittag in den USA wieder aktiv sei.

