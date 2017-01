Der amerikanische Kurier- und Logistikkonzern FedEx (ISIN: US31428X1063, NYSE: FDX) zahlt am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents je Aktie an seine Anteilsinhaber aus (Record date war der 12. Dezember 2016). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen aus Memphis 1,60 US-Dollar ...

