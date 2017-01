Die Londoner Börse (LSE) schafft eine wichtige Voraussetzung für den Zusammenschluss mit der Deutschen Börse. Sie verkauft ihre Tochter Clearnet für 510 Mio. Euro an die Mehrländerbörse Euronext. Eine wesentliche Bedingung für die Transaktion ist der Abschluss der Fusion zwischen LSE und Deutscher Börse.



Mit dem Verkauf des französischen Abwicklungshauses Clearnet will die LSE zum einen Bedenken der EU-Wettbewerbshüter gegen die gut 25 Mrd. Euro schwere Fusion mit der Deutschen Börse ausräumen. Zum anderen soll auch Frankreich milde gestimmt werden. Das Land fürchtet einen übermächtigen Konzern, der einen Großteil der Finanzmarkt-Infrastruktur in Europa kontrollieren und die Euronext dadurch an den Rand drücken könnte.



Clearinghäuser springen ein, wenn am billionenschweren Derivatemarkt ein Handelspartner ausfällt. So sollen Transparenz und Sicherheit des Finanzsystems erhöht werden.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info