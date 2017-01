Nastydress, Rosegal und andere Online-Modeshops taten 2016 ihr bestes, um in der Vorweihnachtszeit neue Kunden anzusprechen.



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Kunden auf der ganzen Welt haben während der Weihnachtszeit mehr eingekauft, um mehr Sparangebote zu ergattern. Der Grund für diese weitverbreitete Kauflust waren Sonderangebote von Supermärkten, Geschäften und sogar Online-Shops zu attraktiven Preisen, die auf die eine oder andere Weise an Weihnachten anknüpften. Nach Untersuchung der aktuellen Trends setzte Nastydress, ein Online-Shop für Modebekleidung, vor kurzem auf neue Strategien, um seine Käufer anzusprechen und an sich zu binden. Da Online-Shopper nach attraktiven Angeboten und Rabatten suchen, ging der E-Store dazu über, hochwertige Bekleidung und Accessoires zu niedrigsten Schnäppchenpreisen anzubieten.



Dem Vorbild eines anderen Unternehmens in der Modeindustrie folgend, startete Nastydress eine Modekampagne mit dem Titel "The Sexy Lingerie Fashion Show 2016 (http://www.nastydress.com/promotion- the-sexy-lingerie-fashion-show-special-162.html)", die am 1. Dezember begann und bis zum Jahresende geht. Nastydress ist der Überzeugung, dass neben den einzigartigen Designs die unwiderstehlichen Sonderangebote eine bedeutende Rolle bei der Steigerung der Verkaufsumsätze 2016 gespielt haben.



DressLily, ein weiterer Online-Store, hat eine etwas andere Strategie zur Bewerbung seiner Produkte eingeschlagen, indem er den festlichsten Monat des Jahres wählte, um seine Interaktion mit Kunden auszuweiten. Die Initiative "Invite Your Friends (http://www.dresslily.com/invite_friends.html)" erhielt bereits vor einigen Monaten breite Beachtung. Ermutigt vom Erfolg des Programms und auch zur Verbesserung einiger Punkte wie der Regeln, die manche Kunden für zu kompliziert hielten, hat DressLily den Ablauf des Programms umgestaltet und die Interaktion des Kunden mit dem Store optimiert.



Rosegal hat eine andere Nische besetzt, indem es Vintage-Kleider zu attraktiven Preisen anbietet. Dieses Jahr führte Rosegal einen besonderen Weihnachtsschmuck (http://www.rosegal.com/promotion-mega-c hristmas-jewelry-special-193.html)-Bereich ein, wo Kunden Schmuckartikel bereits ab 0,89 USD kaufen können. Zwischenzeitlich ist die Hauptattraktion von Rosegal die Werbekampagne "The Holiday Shop-Get Party Ready (http://www.rosegal.com/promotion-The-Holiday-Sh op-special-181.html)", die begeisterte Bewertungen erhielt.



ASOS, ein weiterer Online-Shop mit Sonderangeboten aus England, hat ebenfalls ein Sonderprogramm namens "Gift your Secret Santa or S/O with fresh tech cases" gestartet. Zusätzlich hat der Anbieter seine Navigationsleiste um eine spezielle Weihnachtskategorie erweitert, unter der Weihnachtsmode und Accessoires zu finden sind.



OTS: NastyDress newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121636 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121636.rss2



Pressekontakt: Rob Woo +1-503-928-7482 globalegrow_pr@globalegrow.com