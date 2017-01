TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Gut ausgefallenen Stimmungsindikatoren aus der chinesischen Industrie haben den Aktienmärkten Asiens teils deutliche Gewinne beschert. Nach der feiertagsbedingten Pause zu Wochenbeginn legten am Dienstag die Börsen in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und Sydney zu. Lediglich in Tokio wurde weiterhin nicht gehandelt; dort öffnet die Börse am Mittwoch wieder.

Der asiatische Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific legte am Dienstag um 0,53 Prozent auf 175,54 Punkte zu, nachdem er zu Wochenbeginn nicht berechnet wurde. Nun sorgten in der Region erfreuliche Konjunkturnachrichten für gute Laune: Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator für Chinas Industrie legte auf 51,9 Punkte zu. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten lediglich 50,9 Zähler erwartet, was dem November-Wert entsprochen hätte. Mit dem Anstieg im Dezember kletterte der Indikator auf den höchsten Wert seit Januar 2013.

"Es sieht ganz danach aus, als ob zumindest das verarbeitende Gewerbe ordentlich Schwung in das Jahr 2017 mitnehmen wird", sagte Marktanalyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. Auch die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums hatte sich im Dezember weiter aufgehellt.

Der chinesische CSI 300 , der die 300 größten Werte an den Festlandbörsen Shanghai und Shenzhen abbildet, zog vor diesem Hintergrund um 0,97 Prozent auf 3342,23 Punkte an. Der Hang Seng in Hongkong, wo auch ausländische Investoren uneingeschränkt handeln können, stieg um 0,68 Prozent auf 22 150,40 Punkte.

In Sydney meldete sich der Leitindex ASX 200 mit einem Gewinn von 1,19 Prozent auf 5733,18 Punkte aus dem verlängerten Wochenende zurück. Inzwischen notiert das Börsenbarometer wieder so hoch wie zuletzt vor anderthalb Jahren. Im indischen Mumbai stand der Leitindex Sensex zuletzt 0,08 Prozent höher bei 26 617,32 Punkten./la/stb

