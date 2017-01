NEW YORK (Dow Jones)--Der ehemalige Co-Chef der Deutschen Bank, Anshu Jain, hat sich anderthalb Jahre nach seiner Ablösung wieder einen Spitzenjob gesichert. Howard Lutnick, CEO und Chairman des New Yorker Wertpapierhauses Cantor Fitzgerald, sagte am Montag in einem Interview mit dem Wall Street Journal, Jain soll in der neu geschaffenen Position eines Präsidenten die Wachstumsstrategie in den Bereichen Aktien- und Anleihehandel verantworten. Der gebürtige Inder mit britischer Staatsangehörigkeit soll zwar von London aus arbeiten, aber viel Zeit in den USA und in Asien verbringen.

"Er verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im weltweiten Finanzbereich", sagte Lutnick. Jain werde keine operative Rolle einnehmen, sondern sei für Richtungsvorgaben und Visionen zuständig. Zudem soll Jain dabei helfen, die Teams für die Umsetzung zusammenzustellen. Der Manager kündigte an, dass Cantor Fitzgerald deutlich expandieren und dafür erhebliche Mittel in die Hand nehmen wolle. In einer Pressemitteilung von Cantor Fitzgerald erklärte Jain, er bewundere die Konzernführung von Lutnick bei dem Brokerhaus sowie das Wachstum der Gesellschaft seit 2001.

Cantor Fitzgerald sieht Wachstumschancen

Cantor Fitzgerald verlor 2001 bei den Terroranschlägen in New York über 600 Mitarbeiter. Die Firma belegte die Stockwerke 101 bis 105 im Nordturm des World Trade Centers. Howard Lutnick ist seit 1991 Chef bei Cantor Fitzgerald. Die Muttergesellschaft befindet sich in privater Hand, einige Teilbereiche sind aber börsennotiert, darunter das Brokerhaus BGC Partners in London. Cantor bietet Dienstleistungen im Bereich Handel und Investmentbanking an und ist als Versicherungsmakler tätig.

Lutnick sieht die Chance, Handels- und Investmentbanking-Geschäft anzulocken, das bislang bei den großen traditionellen Banken angesiedelt war. Diese seien wegen der Kapitalvorgaben gezwungen, ihre Risikobereitschaft zu drosseln. Deswegen haben viele Großbanken weltweit ihre Geschäfte geschrumpft.

"Wenn sie das Geschäft mit Kunden zurückfahren, wo sollen diese dann hingehen", fragte Lutnick und betonte, dass Cantor Fitzgerald ein anderes Risikoprofil als Großbanken habe. Die Wachstumspläne seines Hauses konzentrierten sich nun auf den US-Markt sowie auf Asien.

Anshu Jain stieß 1995 zur Deutschen Bank. Er baute das Investmentbanking der Frankfurter aus und führte sie in die erste Liga der weltweiten Investmentbanken. Nach dem Abgang von Josef Ackermann rückten er und Jürgen Fitschen 2012 als Co-Chefs an die Spitze der Bank auf.

Im Sommer 2015 trat Jain nach nur drei Jahren im Amt ab, nachdem er heftiger Kritik wegen verfehlter Kostensenkungsziele sowie der vielen rechtlichen und regulatorischen Probleme ausgesetzt war. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, die notwendigen Einschnitte im Investmentbanking zu lange gescheut zu haben. An der Spitze der Deutschen Bank wurden er und Fitschen durch den Briten John Cryan ersetzt.

Bis Ende 2015 war Jain unter anderem beratend für die Deutsche Bank tätig und soll nach Aussage informierter Personen seine Möglichkeiten geprüft haben. Er beriet auch das Online-Kreditunternehmen Social Finance Inc.

Lutnick sagte, er kenne Jain seit vielen Jahren und sie seien Freunde geworden. Ihre Gespräche über eine Aufgabe bei Cantor hatten sich im Laufe des vergangenen Jahres schrittweise intensiviert.

