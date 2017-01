Gründer sind so unterschiedlich wie ihre Ideen. Hier sind einige einzigartige Erfolgsansätze, von denen sich schon viele Menschen auf dem Weg zu ihrer ersten Million inspirieren haben lassen.



Der große Nachteil ist, dass es - ähnlich wie bei einem Stuntman im Actionfilm - bei einigen dieser Methoden besser ist, nur zuzuschauen, anstatt es selbst auszuprobieren. Viele Methoden sind riskant und benötigen jede Menge Glück.



In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen.

Nr. 1: Am Erfolg anderer teilhaben

Uber ist heute vieler Orts ein kaum wegzudenkender und äußerst erfolgreicher Fahrtdienst. Und es sind nicht nur die Uber-Gründer Travis Kalanick und Garrett Camp, die aus dieser ...

