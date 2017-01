Zürich - Rückblick 2016: Die globalen Aktienindices starteten unerwartet negativ ins 2016. Ein Mix aus Konjunktursorgen in China, einem kleinen Crash an der Börse Shanghai (-7% am ersten Handelstag), schwachen Konjunkturdaten aus den USA sowie kollabierende Rohstoffpreise verunsicherte und führte zu markantem Abgabedruck auf breiter Front. Ende Januar kam es zu einer leichten Erholung, mit nochmaligem Einbruch der Börsen bis Mitte Februar, weil die Angst vor einer globalen Rezession deutlich zunahm. Der SMI verlor bis dahin fast 15%.

Die Lage stabilisierte sich dann, teils durch Notenbanken angeschoben, teils durch die anhaltende Erholung des Erdölpreises. Die globalen Aktienmärkte erlebten mit dem Zugpferd der US-Börsen bis in den Juni hinein einen Rebound. Allerdings fehlten Impulse in Europa, denn die Unternehmens-gewinne stagnierten. Der SMI konnte nicht folgen, da sowohl die Banken wegen schwachen Resultaten, als auch besonders die Pharmawerte wegen dem Wahlkampf in den USA (mit angekündigtem Preisdruck Clintons) sich kaum erholten. Die Volatilität erhöhte sich und im Vorfeld des Derivateverfalls vom 17. Juni verlor der DAX innert weniger Tage über 8%, weil mit der politischen Unsicherheit um den BREXIT die Investoren nervös wurden. Die Mehrheit der Investoren ging noch bis zuletzt von einem knappen Verbleiben der UK in der EU aus, so auch wir. Am Freitag Morgen des 24. Junis kam dann mit dem Austritt der Schock. Der DAX eröffnete 10% im Minus und der SMI fast -7%. In den USA waren die Futures auf den S&P 500 bei -5% kurz abgeläutet. Allerdings ging weder Europa und schon gar nicht die Welt unter. Weitere Verkaufswellen blieben aus und es kam zu einer überraschend schnellen Erholung der Börsen. Die Angst vor den negativen ökonomischen Folgen wich der Zuversicht, dass die Notenbanken stützend eingreifen würden und England Zeit zum Verhandeln bleibe.

Herbst freundlicher als erwartet

Der Herbst entwickelte sich freundlicher als befürchtet und wichtige Unterstützungslinien hielten an den wenigen schwachen Börsentagen. Entgegen allen Erwartungen wurde Donald Trump anfangs November zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Erstaunlich fiel die Reaktion der Aktienmärkte aus. Statt zu Abgaben wegen genereller Unsicherheit kam es zu einem Kursrally. In seiner Siegesrede schlug er nämlich einen versöhnlichen Ton an, adressierte wirtschaftsfreundliche Themen, stellte Steuersenkungen, staatliche Infrastrukturprogramme und Deregulierungen im Finanzsektor in Aussicht. Dies beflügelte die Wachstumsphantasien bei der amerikanischen Wirtschaft. In der Folge schossen die Inflationserwartungen und die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe, welche den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreichten. Es kam zu einer schnellen Sektorroration aus defensiven, stabil wachsenden Aktien (sogenannte Bondproxys) in Finanz- und zyklische Werte. Das italienische Verfassungsreferendum, welches mit einem Nein und dem Rücktritt des reformeifrigen Ministerpräsidenten Renzi endete, vermochte die positive Stimmung anfangs Dezember kaum zu stören. Dagegen beruhigte der einzige Zinsschritt um +0.25% des FEDs, weil er lange vorbereitet und erwartet worden war.

Ein volatiles Jahr mit vielen politischen Unwägbarkeiten endete versöhnlich. Unter den wichtigen Aktienindices konnte sich der S&P500 mit einer Jahresavance von 9.5% von Europa abzusetzen, wo der banklastige STOXX50 2.9% und der pharmalastige SMI gar 6.8% nachgaben. Der DAX konnte sich mit +6.9% besser in Szene zu setzen, wurde aber vom englischen FSTE 100 mit +14.4% klar überflügelt, wobei der Zerfall des GBP in die Analyse einbezogen werden muss. Generell liefen die Small& Midcaps besser als die Bluechips. In der Schweiz kletterte der SPI Small&Midcaps Index 9% und in den USA der Russell 2000 Index fast 20%.

Sichere Staatsanleihen blieben bis Mitte Jahr gefragt und die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen sanken in den USA von 2.33% anfangs ...

