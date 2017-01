Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit klaren Aufschlägen in den ersten Handelstag des Jahres gestartet. Der SMI steigt im frühen Handel über die Marke von 8'300 Punkten holt damit die positive Bewegung von anderen europäischen Börsenplätzen am Vortag nach. Insbesondere beim DAX hatten am Montag gute Konjunkturdaten und ein gegenüber dem Dollar schwächerer Euro die Kurse beflügelt. Auch Asien lieferte gute Vorgaben nach positiven Impulsen von der chinesischen Industrieproduktion. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex wies im Dezember einen Anstieg auf.

Der Anlagedruck halte weiter an, kommentiert ein Händler. Einigen Akteuren am Markt liefen die Kurse jetzt auch im neuen Jahr schon wieder davon. Von Unternehmensseite sind News Mangelware. Am Morgen hat der Schweizer PMI mit einem leichten Rückgang um 0,6 Punkten einen Wert am oberen Ende der Erwartungen ausgewiesen. Positiv dürften insbesondere die vollen Auftragsbücher der Unternehmen gewertet werden. Im weiteren Verlauf des Vormittags kommen zudem Daten zu den Konsumentenpreisen aus Deutschland und Frankreich. In den USA werden am Nachmittag der Markit PMI und der ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...