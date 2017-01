Düsseldorf - In der Eurozone blieb eine Überraschung bei der finalen Veröffentlichung zu den Einkaufsmanagerindices aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So sei der Anstieg von 53,7 auf 54,9 Punkte im Dezember bestätigt worden. Dies sei immerhin das höchste Niveau seit Frühjahr 2011.

Den vollständigen Artikel lesen ...