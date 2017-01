Lauda-Königshofen - Deutsche Börse AG-Aktie sammelt Kräfte für Ausbruch - Chartanalyse Übergeordnet hält sich das Wertpapier der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) seit einem Doppelboden um 35,65 Euro aus Anfang 2012 in einem intakten Aufwärtstrend auf und konnte bis Mitte 2015 auf ein Verlaufshoch von 87,41 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

