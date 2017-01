Der DAX hatte vorgelegt. Heute stellt sich die Frage, ob die anderen Märkte nachziehen, diesen starken Start ins neue Jahr bestätigen. Noch ist offen, ob die Wall Street da mitläuft, die ja in der zweiten Wochenhälfte, direkt zum Jahresultimo, nach unten ausgeschert war. Japan hatte erneut geschlossen, in China ging es moderat aufwärts, London zieht heute nach. Aber Gold nicht. Gold müsste eigentlich ja fallen, als "sicherer Hafen" unattraktiver werden. Aber:

Die Bodenbildung geht weiter. Gold zeigt sich zum Handelsstart in London stabil. Ist das ein Warnsignal dahingehend, dass der Versuch misslingen könnte, die Anleger, begünstigt durch die mickrigen Umsätze am Montag am Aktienmarkt, mitzureißen und die gute Stimmung, die nach zwei Wochen Seitwärts-Geschiebe bei DAX und Euro Stoxx 50 zu verblassen droht, ...

