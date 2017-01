Nicht nur an Schulen und in Kindergärten ist der Betreuungsschlüssel oft im Ungleichgewicht. Auch an den Hochschulen kommen auf einen Professor immer mehr Studierende. Am Schlimmsten ist es in Nordrhein-Westfalen.

Immer mehr Studenten bei stagnierenden "Prof"-Zahlen: Bei der Betreuungsrelation an den deutschen Hochschulen klafft die Schere auseinander. Zwar ist die Zahl der Professoren und Professorinnen an den deutschen Unis im vergangenen Jahr auf 26.927gestiegen. Das ...

