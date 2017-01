Jetzt auch Microsoft: Nach den Technologieriesen Apple und Google will nun auch der amerikanische Softwarekonzern Microsoft die Zukunft des Autos mitgestalten. Geplant ist, die aktuelle Verkehrssituation zu analysieren.

Microsoft will gemeinsam mit Partnern an der Zukunft des Autos mitwirken. Auf der Technik-Messe in Las Vegas zeigt der Softwarekonzern, wie sich etwa mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Sicherheit des Fahrers oder die Integration personalisierter Funktionen verbessern lassen. Auf Basis der Cloud-Plattform Azure soll das System zum Beispiel die aktuelle ...

