Was für ein Auftakt: Mit einem Anstieg auf 9,70 Euro hat der Aktienkurs von Blue Cap am 2. Januar 2017 seine exakt zwei Jahre zuvor aufgestellte historische Bestmarke von 9,45 Euro übersprungen. Die von Ende Oktober bis in den Dezember 2016 reichende Konsolidierungsphase hat das Papier der Beteiligungsgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...