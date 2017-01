In der derzeitigen Niedrigzinsphase fällt oftmals der Ausdruck, dass Dividenden die neuen Zinsen seien. Dass dieser Ausdruck leider nur bedingt richtig ist, werden Aktionäre von E.ON (WKN:ENAG99) und der Commerzbank (WKN:CBK100) im Jahr 2017 möglicherweise schmerzhaft erfahren. Bei den beiden DAX-Unternehmen erwarten Analysten deutliche Dividendenkürzungen oder gar eine komplette Streichung der Dividendenzahlung für das Jahr 2017.

Commerzbank: Heftige Kursverluste in 2016 und keine Dividende in 2017

Das Jahr 2016 war für Commerbank-Aktionäre ein Jahr zum Vergessen. Die Aktien des Bankinstituts wurden zum Jahresende 2016 um circa 20 % niedriger gehandelt als zum Jahresauftakt. Der Vergleich mit der DAX-Performance macht das ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...