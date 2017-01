Lauda-Königshofen - RWE-Aktie: 12-Euro-Marke überwunden - Chartanalyse Nachdem sich die Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres noch in einer volatilen Seitwärtsphase halten konnte, dabei allerdings ein Tief bei 9,98 Euro erreichte, hielt der im Juni und Juli gesehene Anstieg der Notierungen bis auf ein Hoch bei 16,49 Euro nicht lange an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...