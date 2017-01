Wien - Der Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE (ISIN: AT0000697750, WKN: 801475, Ticker-Symbol: COR, Wiener Börse Ticker-Symbol: CWI) wurde in der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Mai 2012 mit Beschluss der Aktionäre zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung rückgekaufter eigener Aktien ermächtigt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...