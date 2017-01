Das Feuerwerk in der Silvesternacht hat sich für Herr K. zu einem harten Wettbewerb in der Nachbarschaft entwickelt - entsprechend hoffnungsvoll war der diesjährige Einkauf. Ein Inferno als Fingerzeig für die Politik?

Herr K. ist von durchaus friedliebendem Wesen. Er bastelt in seiner knapp bemessenen Freizeit keine Rucksack-Sprengsätze und neigt nicht zu unbedachten Kriegserklärungen an die Adresse aufstrebender Schwellenländer. Ohnehin glaubt er an Straßenverkehrsordnung und Mülltrennung als Indizien eines zivilisatorischen Miteinanders. Aber einmal im Jahr dreht er durch. Dann nämlich, wenn seine Frau ihn kurz vor Silvester bittet: "Kauf doch mal schnell noch Feuerwerk."

Keine zehn Minuten später stand er diesmal im ersten von schlussendlich fünf Supermärkten, um die notwendige Aufrüstung sicherzustellen. Und natürlich konnte er sich nicht entscheiden zwischen "Ironheart" (103 Schuss in "ca. 115 Sek.") und "Giga Shot" (mit "ca. 35 Meter Effekthöhe"), weshalb er lieber beide nahm. Je zweifach, weil einer der Sprengsätze ja Funktionsstörungen aufweisen könnte. Die Reklame für das "imposante Sound-Inferno" überzeugte ihn ebenso wie das Versprechen des Azubis: "Damit blasen Sie auch den IS weg, wenn's ernst wird."

Natürlich würde es ernst werden. Silvester ist kein Spaß. Die Konkurrenz in der Nachbarschaft schläft nicht. Im vergangenen Jahr musste Herr K. sich ausgerechnet ...

