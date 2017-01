FRANKFURT (Dow Jones)--Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S hat am Standort Hattorf wieder die volle Produktion aufgenommen. Die bisher von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter hätten wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können, teilte der Konzern am Dienstagvormittag mit. Ein Brand hatte im November unter anderem die Stromversorgung des Prozess-Leitsystems bei dem Standort beschädigt. Die Reparatur dauerte einige Wochen. Während dieser Zeit konnte die Produktion nicht wie vorgesehen wieder aufgenommen werden.

Erst einige Tage vor dem Brand im November hatte K+S dank der gestiegenen Wasserführung der Werra grünes Licht zur Wiederaufnahme der Produktion in Hattorf erhalten. Wenn die Werra nicht ausreichend Wasser führt, um die anfallenden Abfälle zu entsorgen, muss K+S die Produktion hier stoppen. Der MDAX-Konzern erklärte am Dienstag weiter, aufgrund der zwischenzeitlich leicht verbesserten Wasserführung in der Werra und bei Nutzung aller zur Verfügung stehenden Entsorgungswege produzierten nun alle Standorte des Werkes Werra "in vollem Umfang."

Das Unternehmen wies aber darauf hin, dass bei anhaltendem Niedrigwasser die Produktion erneut eingeschränkt werden müsse, wenn in den Speicherbecken kein Platz mehr zur Verfügung steht.

January 03, 2017

