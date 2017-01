US-focused Infrastructure Basket-Zertifikat

Ein Thema, dessen Wichtigkeit während des US-Wahlkampfes von beiden Parteien gleichermaßen hervorgehoben wurde, ist der riesige (Ersatz-)Investitionsbedarf in Infrastruktur. Vielerorts zu Grunde gespart, überaltert und marode, ist sie aktuell zu einer Bedrohung des wirtschaftlichen Wachstums geworden. Trump hat bereits vor seiner Dankesrede mehrfach betont, dass er die Ausgaben für Infrastruktur drastisch erhöhen wird. Ein Investitionsvolumen von 1.000.000.000.000 US-Dollar und die Gründung einer eigenen Infrastrukturbank stehen im Raum. Die UBS hat die möglichen Profiteure eines Infrastruktur-Booms in den USA identifiziert und in ein Zertifikat verpackt.

Statischer Aktienkorb mit 11 Werten - 5 Jahre Laufzeit

Das Zertifikat auf den US-focused Infrastructure Basket (DE000UBS0US1) spiegelt die Wertentwicklung von elf Aktien wider, deren Gesellschaften mehrheitlich in den USA beheimatet sind: ACS (Baukonzern, Spanien), AECOM (Ingenieurdienstleistungen), Chicago Bridge & Iron Company (Anlagenbau), CRH (Baustoffe, Irland), Fluor Corporation (Anlagenbau), Jacobs Engineering Group (Anlagenbau), KBR (Ingenieurdienstleistungen), Martin Marietta Materials (Rohstoffe), Quanta Services (Dienstleistungen Versorger), Skanska (Baukonzern, Schweden) und Vulcan Materials (Baustoffe). Zum Emissionstag wurden alle Aktien gleichgewichtet.

Der Aktienkorb ist statisch, d.h. bis zum Bewertungstag am 23.11.2021 werden keine Aktien ausgetauscht oder neu gewichtet. Nettodividenden werden als Cash-Komponente im Preis des Zertifikats mitgeführt und kommen somit den Anlegern zugute.

Die Managementgebühr erscheint mit jährlich 1,8 Prozent - insbesondere für einen statischen Aktienkorb - zunächst relativ hoch. In diesem Preis ist allerdings eine Währungssicherungsgebühr in Höhe von 1 Prozent enthalten, was für die vollständige Eliminierung des Wechselkursrisikos eines US-Dollar-dominierten Aktienkorbs absolut angemessen erscheint. Da die Preise für eine Quanto-Wechselkurssicherung jedoch schwanken können, behält sich die Emittentin das Recht vor, die Managementgebühr jeweils zum Ersten eines Kalenderjahrs anzupassen.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger sollten davon ausgehen, dass die neue US-Regierung die angekündigten Infrastruktur-Investments tatsächlich umsetzt und die enthaltenen Aktien sich in Folge besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Das Zertifikat eignet sich grundsätzlich als Beimischung für alle international ausgerichteten Aktienportfolios mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont.

Autor: Thorsten Welgen