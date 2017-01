Bad Goisern (ots) - Mitte Jänner werden in Gosau zum 24. Mal internationale Heißluftballon-Teams zur Dachstein Alpentrophy anreisen. Ein Highlight für Gäste ist die "Große Nacht der Ballone", bei der die bunten Riesen den Nachthimmel zum Tanzparkett machen.



Wenn vor dem Panorama des Dachsteins rund 40 Heißluftballons majestätisch an Höhe gewinnen, gibt das für Teams und Zuschauer ein gleichermaßen beeindruckendes Bild ab. Die Ferienregion Dachstein Salzkammergut gilt als beliebtes Domizil für Ballonfahrer und Freunde dieses Sports. Jährlich im Winter, wenn der Himmel besonders blau und die Luft klar ist, reist die internationale Ballonfahrer-Elite zur Dachstein Alpentrophy an und belebt sieben Tage lang den Himmel über dem Salzkammergut.



Zwtl.: Mitfahren oder zuschauen



Ab Samstag, den 14. Jänner gehen täglich zwischen 9 und 16 Uhr Teams aus ganz Europa im Gosauer Hochtal an den Start. Besucher haben die Möglichkeit, sich eine Mitfahrgelegenheit zu sichern und das Spektakel aus der Luft zu genießen. Zuschauer beobachten das Schauspiel vom Boden aus und erleben tagsüber jede Menge Sichtungen von bunten Heißluftballons.



Zwtl.: Sanfte Riesen im Walzertakt



Ein besonderes Highlight ist die "Große Nacht der Ballone", die am Mittwoch, den 18. Jänner bei der Talstation Hornspitz stattfindet. Ab 18.30 Uhr werden die Heißluftballone im Kollektiv den Nachthimmel erhellen. Beleuchtet tanzen die sanften Giganten knapp über dem Boden im Walzertakt, dirigiert von .einer interessanten Lichtchoreographie. Das Rahmenprogramm garantiert mit Schmankerln, Punschständen, DJ und Feuerwerk einen unterhaltsamen Abend.



Weitere Informationen unter www.dachstein-alpentrophy.com und www.salzkammergut.at.



