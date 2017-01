Paris - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag an seine zu Jahresbeginn erzielten Gewinne angeknüpft. Der Leitindex der Eurozone verlor am Vormittag aber etwas an Schwung und stieg zuletzt nur noch um 0,13 Prozent auf 3312,83 Punkte. Für recht gute Stimmung sorgten erfreuliche Konjunkturdaten aus China. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator für die Industrie des Landes legte unerwartet deutlich zu.

Für den französischen CAC-40-Index ging es um 0,36 Prozent auf 4899,77 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 ("Footsie") setzte nach dem verlängerten Wochenende seine Rally fort und erreichte bei 7205,21 Punkten ein Rekordhoch. Zuletzt stand noch ...

