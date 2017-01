Berlin (ots) -



Das Lustige Taschenbuch feiert 2017 ein besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren begeistert das LTB seine Fans mit den besten Geschichten aus Entenhausen. Zum Auftakt in das Jubel-Jahr startet das LTB 489 mit einem Feuerwerk an neun Knaller-Geschichten!



Ein verheerendes Zeitbeben erschüttert Entenhausen, Urzeitwesen tauchen unkontrolliert auf und stürzen die Stadt an der Gumpe ins Chaos. Ob Micky und Gamma es schaffen, alles wieder auf Kurs zu bringen? Und was hat es mit dem Genuss des Großen Khan auf sich, dem Onkel Dagobert samt Neffenschar bis nach China nachjagt? Alles Kinkerlitzchen, vergleicht man es mit den großen Fragen der Menschheit: Wer sind wir, woher kommen wir und wohin gehen wir? Unglaublich, aber auch darauf gibt der Neujahrsband Antworten.



Ab heute im Handel und im Ehapa Shop unter: http://www.ehapa-shop.de/lustiges-taschenbuch-nr-489.html.



Auf die nächsten 50 Jahre mit den Ducks und den Mausens!



Inhalt LTB 489: - Das wird (m)ein Jahr - Das Zeitbeben - Grüner Glibber in Spukstadt - Phantomias gegen Phantomime: Wettstreit der Helden - Am Zweifel verzweifelt - Alles eine Frage der Philosophie - Die Maus ist raus - Die Legende des ersten Phantomias, Teil 10: Der Schatz von Barkserville - Der Genuss des Großen Khan



