Frankfurt - Ulrich Koall kommt als Global Sales Head zu Vescore, um die weltweiten Wachstumspläne der Boutique voranzutreiben, so Vontobel Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach mehr als 20 Jahren in der Branche verfügt er über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Pflege internationaler Kundenbeziehungen. Vor seinem Wechsel war Ulrich Koall bei dem quantitativen Vermögensverwalter Quoniam als Global Head of Sales für die Geschäftsentwicklung in den Regionen EMEA und Asien verantwortlich. Zuvor bekleidete er die Funktion des Head of Client Service and Business Development bei Fischer Francis Trees & Watts in London. Ulrich Koall hat einen Abschluss in Internationaler Betriebswirtschaftslehre der WHU - Otto Beisheim School of Management in Deutschland und ist CFA-Charterholder.

