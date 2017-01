Ein weiteres Mal wurde eine ausgehandelte Waffenruhe in Syrien vorzeitig beendet. Für die unerlaubten Vorstöße der syrischen Regierungstruppen seien laut der Rebellen jedoch Putin und Co. verantwortlich.

Syriens Rebellen machen Russland für Verstöße syrischer Regierungstruppen gegen die Feuerpause verantwortlich. "Wir haben die Waffenruhe von Anfang an unterstützt, aber wir wussten, dass Russland nicht in der Lage ist, sie durchzusetzen", sagte der Sprecher der Miliz Nur al-Din al-Sinki, Jassir Jussif, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Verstöße seien vom syrischen Regime und iranischen Milizen begangen worden, die mit Moskau verbündet seien. "Wir haben den Russen niemals getraut", erklärte Jussif.

Mehrere einflussreiche Rebellengruppen hatten am Montagabend sämtliche Gespräche über geplante Friedensverhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana gestoppt. Sie begründeten die Entscheidung mit permanenten Verstößen syrischer Regierungstruppen gegen die seit Freitag geltenden Waffenruhe. Diese war unter Vermittlung Russlands und der Türkei ausgehandelt worden. Moskau unterstützt die Regierung, Ankara sunnitische Rebellengruppen.

Ein Sprecher der oppositionellen Miliz Tadschamu Fistakim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...