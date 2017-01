Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux heben das Kursziel für die Titel des Kranhersteller Palfinger in einer aktuellen Analyse von 29,00 auf 33,00 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" wird dabei bekräftigt.

Die Expertenrunde um Neuhold begründen ihre Entscheidung einer Kurszielanpassung mit einer um 5 bis 7 Prozent verbesserten Umsatzprognose. Die Übernahme der Harding-Gruppe in den Vereinigten Staaten spiele laut den Analysten eine dabei zentrale Rolle. Dort erwarten die Analysten zwar weitere Restrukturierungskosten. Andererseits sehen die Analysten Verbesserungen im "Sea"-Segement. In diesem erwartet sich Neuhold wegen des gestiegenen Ölpreises eine erhöhte Nachfrage. Zuletzt kommen die Experten auch auf den stärkeren US-Dollar zu sprechen. Dieser dürfte den Gewinn des Kranherstellers stützen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Kepler-Analysten 1,91 Euro für 2016, sowie 2,23 bzw. 2,62 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,65 Euro für 2016, sowie 0,75 bzw. 0,90 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Dienstag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,32 Prozent bei 29,41 Euro.

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/dkm

AFA0017 2017-01-03/11:52

ISIN: AT0000758305