Unterföhring (ots) - 3. Januar 2017. "Wir waren vollkommen fassungslos. Es war ein grauenhafter Anblick", erinnert sich Bernard Petit, ehemaliger Chef der Pariser Kriminalpolizei, an den Tatort. Am 7. Januar 2015 überfielen Terroristen die Redaktion des Satire-Magazins "Charlie Hebdo" - der Anfang eines beispiellosen Terrorjahres in Paris. Die Dokumentation "Anschlag auf die Freiheit - Terror in Paris" zeichnet die Ereignisse im Januar 2015 und die Attentatsserie im November 2015 nach - aus Sicht der Polizei-Einsatzkräfte.



"Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die keine Angst vor dem Tod haben", erklärt Jean-Michel Fauvergue, Kommandant der Anti-Terror-Einheit RAID, die besondere Situation bei solchen Einsätzen. Zehn Monate nach der Attacke auf "Charlie Hebdo" greifen islamistische Terroristen erneut Paris an. Dramatische Szenen spielen sich am Abend des 13. November am Stade de France und in der Innenstadt u.a. im Bataclan-Theater ab. "Wir hatten das Gefühl, in der Hölle gelandet zu sein", beschreibt ein Polizist der Spezial-Einheit BRI seine Eindrücke von dort.



kabel eins Doku zeigt die Dokumentation "Anschlag auf die Freiheit - Terror in Paris" am Samstag, 7. Januar 2017, um 22:00 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.



