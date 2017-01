Berlin - Der stellvertretende Vorsitzende der AfD, Alexander Gauland, hat die aktuelle Kritik der Grünen am Polizeieinsatz in Köln kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD): "Alles, was mit innerer Sicherheit, Recht und Ordnung zu tun hat, scheint den Grünen in einem Maße zuwider zu sein, dass man nur den Kopf schütteln könnte, wäre ihr politisches Handeln nicht so gefährlich für unsere Gesellschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...