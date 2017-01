FMW-Redaktion

Das ist eine Niederlage für den türkischen Präsidenten Erdogan: die türkische Lira kommt heute schwer unter Druck und fällt auf ein neues Allzeittief zum US-Dollar bei knapp über 3,59:

(Chart Dollar-Lira)

Dabei hatte Erdogan seine Landsleute Anfang Dezember ermahnt, nun ihre Fremdwährungen in Lira zurück zu tauschen, da die Lira ab jetzt aufwerten würde:

Und die Lira wertete auf zum US-Dollar - aber nicht lange. Heute der massive Anstieg von 3,54 auf über 3,59 und damit über das bisherige Allzeithoch bei Dollar-Lira. Der Auslöser waren Daten zur Inflation in der Türkei: so stieg die Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,53% und damit deutlich mehr als die prognostizierten 7,6% - ausschlaggebend vor allem stark steigende Preise für Lebensmittel (+5,7%), Alkohol und Tabak (+7,33%) sowie Transportmittel (+12,4%) - mithin also Güter des täglichen Bedarfs, was die Türken direkt in ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...