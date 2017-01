Frankfurt - Die Metallpreise starten uneinheitlich in das neue Handelsjahr, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Unterstützt durch zumeist freundliche asiatische Aktienmärkte und steigende Kupferpreise an der SHFE in Shanghai lege auch Kupfer an der LME in London zum Jahresauftakt zeitweise um rund 1% auf 5.600 USD je Tonne zu. Nickel verteuere sich zwischenzeitlich um 2% auf gut 10.200 USD je Tonne. Zink und Blei zum Beispiel stünden dagegen unter Druck. Blei falle dabei deutlich unter die Marke von 2.000 USD je Tonne. Auch der in Singapur gehandelte nächstfällige Eisenerz-Future gebe um 2% nach.

